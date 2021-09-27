Как оказалось, с этой проблемой легко разобраться, стоит открыть свой шкафчик на кухне и взять одно из средств.

1. 9%-уксус

2. Димексид

3. Масло

При каждой покупке мы находим на продукции различные наклейки и этикетки. Иногда они очень легко снимаются, но большинство из них не так-то просто удалить с поверхности, а после этого еще избавиться от следов клея.Также для удаления этикеток продаются различные спреи, но зачем тратить на них деньги, когда можно обойтись подручными средствами.Уксус найдется у каждой хозяйки, поэтому достаточно смочить им ватный диск и протереть поверхность наклейки. Уксус быстро размягчит ее, а спустя пару минут ее не составит труда отклеить.Димексид справится не только с наклейками и этикетками, он способен помочь удалить скотч и монтажную пену. Его можно купить в любой аптеке. Вот только работать придётся работать с ним надев перчатки, так сказать обезопасить себя. Инструкция удаления этикеток такая же, как и с уксусом.Для удаления клея подойдет не только растительное масло, а также оливковое и льняное. Но применять его стоит если этикетка наклеена на стеклянную, кармическую или пластиковую поверхность. Нанесите на участок немного масла, а затем удалите ее с помощью ножа. Затем удалите остатки масла с помощью салфетки. Если у вас не оказалось масла, его можно заменить майонезом, результат будет таким же.