Они обсудили потребности Афганистана в гуманитарной помощи со стороны Казахстана, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото: МИД РК

В министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что прошла встреча посла Казахстана Алимхана Есенгельдиева с исполняющим обязанности министра иностранных дел во временном правительстве Афганистана Амир Ханом Муттаки. Глава афганского внешнеполитического ведомства поблагодарил казахстанскую сторону за готовность оказать предметную поддержку населению Афганистана.

- По словам собеседника казахстанского дипломата, новые афганские власти подтверждают свою готовность к установлению мирных отношений со всеми странами, в первую очередь с соседями и государствами региона, а также к предупреждению возникновения какой-либо угрозы их безопасности с территории Афганистану. Отмечено, что внешняя политика Казахстана в целом, и на афганском направлении в частности, вызывает уважение, - говорится в сообщении.

Талибан - запрещённая на территории Казахстана и в ряде других стран мира организация. В середине августа она объявила об установлении полного контроля над всей территорией Афганистана.

