У переболевших коронавирусом безопасный статус сохраняется в течение трёх месяцев после выздоровления, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

27 сентября вступило в силу новое постановление главного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова. Оно закрепляет период действия статусов в Ashyq.

Получившие первую дозу вакцины против коронавируса получают «зелёный» статус на 21 день. По истечении 21 дня, если человек не получил вторую дозу, его статус становится «синий». Прошедшие полный курс вакцинации получают «зелёный» статус на один год.

У лиц, переболевших COVID-19, «зелёный» статус сохраняется в течение последних трёх месяцев после выздоровления.

- Лица с «жёлтым» статусом переводятся в «синий» по истечении 14 календарных дней со дня контакта с лицом, имеющим положительный результат на COVID-19. У контактных лиц, имеющих результаты отрицательного ПЦР-тестирования на COVID-19, «жёлтый» статус сохраняется до истечения 14 дней со дня контакта с лицом, имеющим положительный результат на COVID-19. У лиц, имеющих результаты отрицательного ПЦР-тестирования на COVID-19, «красный/жёлтый» статус сохраняется до истечения 14 дней с момента получения положительного результата или со дня контакта с лицом, имеющим положительный результат на COVID-19, - говорится в постановлении.

Напомним, документ также разрешил всем участникам Ashyq работать ежедневно до полуночи, а лидерам проекта – до 2:00. В выходные дни работа разрешена при условии, что персонал и посетители буду иметь безопасный статус.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.