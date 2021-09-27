– Очищать городские улицы от мусора вышли студенты, работники различных учреждений и организаций. Всего в субботнике приняли участие более двух тысяч человек. В работе были задействованы 15 единиц техники, с территории города на специальный полигон вывезено более 100 кубометров мусора. В целях соблюдения санитарной чистоты, субъектам малого и среднего предпринимательства роздано 300 уведомлений о необходимости проведения субботника. Такие субботники будут продолжаться в течение месяца, - сообщили в городском акимате.

– Мы сегодня всем коллективом вышли на субботник. Думаю, что нам нужно почаще выходить на очистку города. Ведь Уральск - это наш общий дом, здесь живем мы, здесь живут наши дети и будут жить наши внуки. Ничего плохого в этом нет, напротив, мы приносим пользу обществу и нашему родному городу. но хочется призвать уральцев соблюдать чистоту и порядок. Ведь чисто не там, где убирают, а там где не сорят, - подчеркнула жительница города Альфия Досжанова.

24 сентября в Уральске стартовал санитарно-экологический месячник, который продлится до конца октября. По информации пресс-службы акима города, общегородской субботник организован для санитарной очистки территории города.Стоит отметить, что проводить общегородские субботники в Уральске стало доброй традицией. Ежегодно в весной и осенью власти города объявляют о проведении субботников в течение месяца.