Мужчина швырял лавочки и разбил двери учреждения, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Видео появилось в социальной сети. На кадрах видно, как мужчина с перевязанной рукой вступает в конфликт с полицейским, после чего заходит в приёмный покой и, судя по звукам, всё там крушит. Также заметно, что сломана входная дверь, на улице валяются скамейки. В описании говорится, ролик снят в больнице скорой неотложной помощи по улице Казык Би.

В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что управлением Алмалинского района гражданин привлечён к ответственности по статье за мелкое хулиганство. Мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина представлялся сотрудником КНБ, информацию об этом опровергли в департаменте.

- Установлено гражданин не является сотрудником правоохранительных органов и отношения к правоохранительной системе не имеет, в настоящее время нигде не работает, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение различных административных правонарушений, в том числе и по статье за распитие алкогольных напитков в общественных местах, - сообщили в ведомстве.

