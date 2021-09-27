Нарушителей порядка привлекли к ответственности, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Скриншот с видео

Заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов в своём написал, что стражи порядка обратили внимание на видео, как два человека, укрывшись покрывалом, вступили в половой контакт. Третий находился рядом.

- Мы провели проверку и установили нарушителей, ими оказались граждане 1974, 1988 и 1990 годов рождения. Исследование обстоятельств поручено сотрудникам управления полиции Бостандыкского района. Правонарушители привлечены к административной ответственности, - написал Абдрахманов.

Один из правонарушителей решил принести извинения публично. Замначальника полиции напомнил, что извинения не снимают предусмотренную законом ответственность.

