- Каждую осень создается такой ажиотаж с дефицитом солярки. Потом постепенно повышается цена на неё. А куда деваться? Вот в пятницу приехал с рейса в Уральск, объехал все заправки, везде по талонам, за наличку нашёл только на «Москвичах». Но там уже другая цена. Вы поинтересуйтесь, сколько стояло дизтопливо два месяца назад и месяц назад, по чуть-чуть повышают каждую неделю. Из-за этого растёт и стоимость грузоперевозок, и как следствие продукты и товары. Куда смотрит власть – непонятно. Для них каждый год открытие, что весной и осенью в период посевной и уборки, повышается спрос на дизтопливо, и что его нужно запастись, - возмущается дальнобойщик.

– На заправке SinOil залил 50 литров, в "Нефтэк" заливаю 200. Я везу сыр в Нур-Султан с Украины, хожу как бейшара (жалкий человек - прим. автора). У нас большое предприятие, а я буду ездить по всем заправкам и умолять, чтоб мне продали солярку. Разве это правильно? Пусть тогда нас отправят на каникулы, пока весь этот ужас не закончится, и мы не будем работать. На руках у нас топливные карты, за которые наше руководство оплатило. Такая ситуация у нас возникает часто, - говорит мужчина.

– Нам хотя бы доехать до границы Узбекистана, а там видно будет. Сейчас будем кататься по городу, заполнять баки. Таких проблем с топливом нет ни в Белоруссии, ни в России. Правда топливо у вас дешевое. У нас литр солярки стоит 2-2,5 белорусских рублей - это примерно 400 тенге, - отметил Евгений.

– Мы реализуем топливо производства АО "Конденсат", у них сейчас топливо на исходе. Нет топлива из-за отсутствия сырья. Солярка у нас сейчас имеется в свободном доступе, но с октября мы скорее всего будем отпускать топливо только по талонам, - подчеркнула Ирина Полынянкина.

– Основной объем дизтоплива сейчас направляется на сельскохозяйственную работу и на КТЖ, и только потом происходит отгрузка по АЗС. Более того, с октября Павлодарский НПЗ так же встает на ремонт. Ситуацию мы держим на контроле, сейчас у нас в запасе есть 1 550 тонн дизельного топлива в области, этого хватит на 5-6 дней. Каждый день информация обновляется, мы прорабатываем вопрос о ввозе топлива из России. Сегодня россияне уже должны дать ценовое предложение. На сегодняшний день отпуск до 100 литров в сутки осуществляет ТОО "Меркурий", ТОО "Конденсат-АЗС" и PetroRetail, остальные АЗС отпускают по талонам, - рассказал исполняющий обязанности руководителя управления энергетики ЗКО Кайрат Мухамбеткалиев.

– Отпускная цена ресурсодержателей на ТОО «ПНХЗ» и ТОО «ПКОП» составляет 189 тысяч тенге за тонну или 159 тенге литр, и на ТОО «АНПЗ» - 187 тысяч тенге за тонну или 159 тенге литр, включая НДС. С учетом доставки и хранения цена дизельного топлива в зависимости от региона составит порядка 175-180 тенге, что дешевле цен на АЗС. По состоянию на 20 сентября фактически отгружено 282 тысячи тонн дизельного топлива. По осенне-полевым работам, объем июля и августа отгружен полностью, заявленный объем на сентябрь законтрактован, оплачен, и находится в процессе отгрузки. Планируемая поставка в октябре составляет 28,5 тысяч тонн, - говорится в сообщении ведомства.

– Не проводить плановый ремонт мы не можем, так как от этого зависит дальнейшая безопасное функционирование завода, - заключили в Минэнерго.

