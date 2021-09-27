Аварийная ситуация не объявлялась, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».Изображение Lenzpointer с сайта Pixabay
В пресс-службе аэропорта Алматы сообщили, что 26 сентября грузовой Boeing 747, летевший из Гонконга в Нур-Султан, совершил вынужденную посадку в воздушной гавани южной столицы.
- По технической причине принял решение сесть на запасном аэропорту. Аварийная ситуация не объявлялась, посадка прошла в штатном режиме в 21:12, - информировали в аэропорту.
Рейс осуществляла турецкая авиакомпания АСТ air.