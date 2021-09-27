Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, в ночь на 25 сентября патрульные привлекли к административной ответственности девять водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. 25 сентября в 4:10 сотрудники патрульной полиции на улице Владимирской остановили Cadillac Escalade. При досмотре стражи порядка учуяли у водителя запах алкоголя, что позже подтвердила медицинская экспертиза. В отношении нарушителя составили административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Решением суда он лишён права управления на семь лет и арестован на 15 суток. Остальные восемь нарушителей также лишены права управлять авто и арестованы на 15 суток, машины водворены на спецстоянку. Один нетрезвый водитель и вовсе угнал авто. - Daewoo Nexia под управлением пьяного водителя был угнан час назад из микрорайона Привокзальный. Собранные документы переданы в Следственное отделение городского отдела полиции №2, - подчеркнули в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.