Здесь вы можете купить самые свежие продукты, а также бытовую химию, подарочные сюрпризы и многое другое. Магазин находится на удобном перекрестке дорог в центре новостроек Уральска (пересечение улиц Московской и Правдухина). Мини-маркет «Пять минут» приглашает уральцев за покупками Если вам необходимо быстро приготовить обед или ужин, в мини-маркете вы найдете всё необходимое из продуктов. Мини-маркет «Пять минут» приглашает уральцев за покупками Например, здесь прекрасный выбор макаронных изделий и спагетти, изготовленных по итальянской технологии из качественных сортов пшеницы. Мини-маркет «Пять минут» приглашает уральцев за покупками Также вы можете купить полуфабрикты и деликатесы к столу: колбасные изделия, копчёности, сыры, сырные продукты и многое другое.
Мини-маркет «Пять минут» приглашает уральцев за покупками Внимание! В мини-маркете действует акция – пенсионерам скидка 5%.
Мини-маркет «Пять минут» приглашает уральцев за покупками Кроме того, в магазине большой выбор кисломолочной продукции и детского питания. В продаже также имеется продукция домашнего производства: творог, сметана, айран, холодец, маринованные огурцы, квашеная капуста, домашний соус «Огонёк» и другие. Мини-маркет «Пять минут» приглашает уральцев за покупками А любителям кофе и чая придётся по душе богатый ассортимент этих напитков. Не забудьте также прикупить сладости, в магазине их большое разнообразие. Мини-маркет «Пять минут» приглашает уральцев за покупками Если вы собрались в путешествие или в командировку, в мини-маркете можно купить еду быстрого приготовления, различные снеки и напитки. Мини-маркет «Пять минут» приглашает уральцев за покупками Мини-маркет «Пять минут» приглашает уральцев за покупками Помимо продуктов питания, вы также можете приобрести здесь бытовую химию. Мини-маркет «Пять минут» приглашает уральцев за покупками Словом, посетите мини-маркет «Пять минут» - останетесь довольны покупками. Адрес: улица Правдухина, 2А (возле ресторана «Золото» и недалеко от НИШ). График работы: с 09.00 до 22.00.