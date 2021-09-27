Котёнок целый день провёл на верхушке фонарного столба и не мог самостоятельно спуститься, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Вызов поступил вечером 26 сентября в службу спасения 109. Жители дома по улице 20 линия рассказали, что котёнок забрался на фонарный столб ещё с утра. Спуститься самостоятельно хвостатый не смог.

- По прибытию на место спасатели с помощью лестницы оперативно поднялись, и не спугнув, бережно спустили котёнка. Вот такие курьёзные и тёплые моменты случаются в нашей работе, - рассказали в службе спасения 109.

Fq8wRIpUG1s

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.