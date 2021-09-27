Газоснабжение временно прекращено из-за ремонтных работ, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Половина Атырау останется без газа на 10 дней Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, на газопроводе высокого давления диаметром 325 мм проводятся плановые профилактические работы. Из-за этого приостанавливается подача газа на левобережной части города, начиная от элеватора до пригородного посёлка Дамба (включая микрорайоны Привокзальный, СМП, центр города, жилые массивы Жилгородок, Балыкши). Газа в этих районах не будет два дня - 27 и 28 сентября.
– В ремонтных и профилактических работах задействованы работники АО «Интергаз Центральная Азия» и АО «Каз Транс Газ Аймак», - сообщили в ведомстве.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.