Пыльная буря накрыла Алматы

Алматинцы делятся видео с погодным явлением, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Ветер с пылью начался около 11 часов утра и длился в течение трёх часов.

По данным ДЧС Алматы, порывы ветра в городе не превышают 7 метров в секунду, опасных явлении нет.

Тем временем в области из-за пыльной бури слабая видимость. В сети появились кадры с трассы Алматы - Капшагай.

Накануне в регионе объявили штормовое предупреждение.

- Утром и днём 27 сентября на севере и северо-востоке Алматинской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 17-22 метров в секунду, - говорилось в сообщении.