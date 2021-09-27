– Департамент полиции Актюбинской области убедительно просит всех соблюдать установленные правила поведения на дорогах. Помните, автомобиль – источник повышенной опасности. Пренебрежение правилами может привести к непоправимым последствиям. Берегите себя и своих близких. Помните, вас ждут дома, - подчеркнули полицейские.

Фото предоставлено пресс-службой ДП Актюбинской области Трагедия произошла 26 сентября в 6:30 недалеко от города Эмба. По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 19-летний водитель ВАЗ-2110, житель города Кандыагаш не справился с рулевым управлением и машина опрокинулась. В результате ДТП 19-летний водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения".