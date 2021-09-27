Деньги предназначались для строительства спортивных площадок в сёлах региона, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Антикоррупционная служба по Алматинской области сообщила о задержании руководителя отдела ЖКХ и жилищной инспекции Сарканского района.

- Руководитель данного отдела подозревается в совершении хищения бюджетных средств в особо крупном размере на сумму 32,9 миллиона тенге, выделенных в рамках государственной программы «Дорожная карта занятости 2020-2021» на строительство трёх спортивных площадок в сёлах Бакалы, Алмалы и Кокозек Сарканского района Алматинской области, - говорится в сообщении.

Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.

