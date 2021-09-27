Большегрузы застревают в грязи. В ЗКО после дождя вновь размыло трассу
Видеокадрами размытой дороги жители области делятся в социальных сетях, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Наступила осень, а вместе с ней и сезон дождей. Именно это время года жители Жанибекского района (райцентр село Жанибек в 490 километрах от областного центра) ждут с ужасом, ведь после осадков трассы в этом месте мало напоминают дорогу и превращаются в одну большую жижу. Проехать по таким дорогам удаётся не всем, многие машины зачастую съезжают с трассы или просто-напросто застревают в грязи.
– Каждый год нам обещают сделать нормальную дорогу, и каждый год эти обещания остаются на уровне разговоров. До каких пор можно терпеть это? Весной и осенью мы оказываемся отрезанными от цивилизации, часами проводим в пути, - возмущается житель Жанибекского района Бауыржан.
На опубликованных кадрах видно, как большегрузы съехали с дороги и не могут выбраться самостоятельно. Однако в пресс-службе ДЧС ЗКО заявили, что к спасателям никто не обращался за помощью.
Между тем аким Жанибекского района Азамат Сафималиев рассказал, что жители района ежегодно сталкиваются с такой проблемой.
– Сейчас в нашем районе строят дороги и увеличился поток грузовых авто, дорога "убилась" полностью. Строительством занимаются субподрядчики ТОО "Темиржол жондеу", у которых есть свои километражи. Они обязаны полностью нам помогать в таких ситуациях. Строительство дороги Жанибек-Казталовка началась в 2019 году и должно была закончиться в 2021 году, но по определенным причинам работы затянулись. Заказчиком является АО "Казавтожол", - сообщил Азамат Сафималиев.
В АО "Казавтожол" обещали прокомментировать ситуацию позже.
