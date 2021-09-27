Вице-премьер считает, что тои помогают бизнесу, а СМИ встречаться с министрами и депутатами ещё рано, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Группа журналистов направила вопрос вице-премьеру Ералы Тугжанову - почему даже проведение свадеб в стране разрешено, а вот сотрудникам СМИ посещать брифинги и конференции, а также присутствовать на заседаниях правительства и парламента по-прежнему запрещено.

- Что касается допуска журналистов в госучреждения, хотел бы прояснить, что сегодня ограничений доступа к информации для журналистов и рядовых казахстанцев нет... Сегодня прорабатывается вопрос о проведении офлайн-брифингов с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Отмечу, что доступ будет обеспечен для журналистов с обязательным «зелёным» безопасным статусом в Ashyq, - ответил Тугжанов в ходе брифинга в здании правительства.

Вице-премьер заверяет, что в целом доступ к информации не ограничивается, так как есть письменные запросы, прямые обращения журналистов и онлайн-встречи и брифинги.

Правда в реальности ответы на письменные запросы приходится ждать долго, а вот онлайн-брифинги модерируются с цензурой. Например, на данном брифинге журналисты присутствовать онлайн не могли, им разрешили только выслать заранее свои вопросы. Все ли вопросы были озвучены - неизвестно.

Что же касается торжественных мероприятий, то они теперь не под запретом.

- Мы дали разрешение на проведение ряда мероприятий, но с жёсткими условиями. Во-первых, у всех должен быть «зелёный» статус в Ashyq. Мы должны постепенно, с учётом эпидемиологической ситуации, возвращаться к «доковидной» жизни, - пояснил Тугжанов.

Министр здравоохранения Алексей Цой добавил, что так как эпидемиологическая ситуация в стране улучшается, то карантин смягчают для поддержки бизнеса в кризисное время.

