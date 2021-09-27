- В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия по статье 300 УК РК "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества". Растение было уничтожено ,- сообщил начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.

Скриншот с видео По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, 19 сентября в лесном массиве, расположенном на приграничной территории Западно-Казахстанской и Атырауской областей, выявлена плантация растений, похожих на коноплю. Экспертиза установила, что на плантации действительно выращивалась конопля. Всего сотрудники насчитали 507 кустов. Рядом с плантацией полицейские нашли строение, похожее на палатку, в котором находились личные вещи, постель и продукты питания, которые, предположительно, принадлежат тем, кто высадил коноплю.