Организаторами спортивного мероприятия выступили Бурлинский районный акимат, управление физической культуры и спорта ЗКО, отдел физкультуры и спорта Бурлинского района и клуб Uralsk Runners. Забег поддержали и несколько частных компаний. Спортсменам предстояло преодолеть дистанции: забег в гору на 200 метров, 4-5 километров, 8-9 километров. Участие приняли члены клубов Uralsk Runners и Aksai Runners, команды из Сырымского района, Актобе и Атырау. Перед началом марафона к участникам обратился аким Бурлинского района Миржан Сатканов с пожеланием успехов. Он выразил надежду, что марафон в дальнейшем станет традиционным. Забег проходил в течение нескольких часов. В нем участвовали как мужчины, так и женщины. По итогам, 20 победителей получили денежные призы (от пяти до 50 тысяч тенге в зависимости от категории марафона и занятого места) и медали от районного отдела физической культуры и спорта и клуба Uralsk Runners.