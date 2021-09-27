Некоторым жителям ЗКО так полюбились макеты, что это уже вторая такая кража за последнюю неделю, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  В ЗКО украли макет коровы на автодороге Аксай-Бурлин По информации полиции, в целях профилактики ДТП и привлечения внимания водителей на автодороге Аксай-Бурлин был установлен макет животного (корова). Однако "корова" простояла всего несколько часов. - Получив сообщение по данному факту, полицейскими приняты меры по возвращению сооружения на места, а также установке виновных лиц. Кому и для чего ему понадобилось сооружение, выясняется следствием. По данному факту начато досудебное расследование по ст.188 ч.1 УК РК "Кража", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. Стоит отметить, что это уже второй случай кражи макета. Так, 23 сентября макет полицейской машины унесли с автодороги Чапаево-Жалпактал-Казталовка. Подозреваемого полицейские задержали спустя два часа. Им оказался 40-летний мужчина. Зачем ему понадобился макет полицейской машины, выясняет следствие.