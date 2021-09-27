Фото из архива "МГ" На соревнования съехались около 300 спортсменов из районов области, которые показали свою сноровку и умения в таких играх, как аударыспак, кокпар, жамбы ату, тенге илу, асык ату, тай и тазы ату, перетягиванию каната. Участников соревнований поздравил заместитель акима области Бакытжан Нарымбетов и пожелал всем удачной игры. Отрадно, что национальные виды спорта обретают мировую популярность. Спорт – это сфера, которая работает на престиж и авторитет страны. Национальные игры приобрели серьезный статус, перейдя из разряда развлечений в самостоятельные спортивные дисциплины, некоторые из них поднялись на мировой уровень, – отметил Бакытжан Нарымбетов. Главная цель спортивных мероприятий – отобрать лучших спортсменов на республиканские соревнования, пропагандировать национальные виды спорта среди молодежи, почтить память спортсменов района. Большой интерес у болельщиков вызвала гонка собак казахской породы "таза" – это одна из древнейших пород собак, относимая к борзым восточной группы, приспособленная к кочевому укладу жизни народов Азии. здесь победителем стала тазы по кличке Айкас, хозяином которой является Даулет Мажиков из Таскалинского района, 2 место заняла тазы тоже по кличке Айкас, хозяин – Алмас Камаров из Теректинского района, 3 место – тазы Карабай, хозяин – Ерлан Ермегали из Каратобинского района. В аламан байге на 60 км 1 место занял Еламан Жардемов из Акжаикского района и его конь Коянкас, 2 место – Нурболат Адиетов из Теректинского района и конь Таскын, а 3 место досталось Асхату Камешову из Акжаикского района и лошади по кличке Жулдыз. Среди борцов-палуанов 1 место занял Мерей Бердигалиев из Сырымского района, 2 есто – Жаксылык Дамир из Акжаикского района, 3 место – Адильбек Сейсов из Бурлинкого района. В 7 весовых категориях прошли состязания по аударыспак, где было проверено мастерство всадников. 23 ч. Это одна из древних казахских национальных спортивных игр. Аударыспак в большей степени относится к конному спорту, нежели к спортивной борьбе. Также спортсмены боролись за звание лучшего в таких играх, как жамбы ату, тенге илу и других. В командном зачете по кокпару не было равных спортсменам из Чингирлауского района, II место заняла команда Акжаикского района, а III место получила команда из г.Уральска. По асык ату I место получила команда Акжаикского района, II место – Бокейординского района, III место – Бурлинского района. Также в ходе мероприятия гости и участники соревнований почтили память спортсменов района, таких, как Казбек Ибрашев, Ерлан Алиев, Иолат Исманов, Бейбит Насипкалиев, Тасқан Таскинбаев, Жумажжан Ескедиров, Каиржан Саргелеков, Габдулла Изимов, спортивные заслуги которых всегда помнят земляки. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.