28 сентября в Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный, днём порывы составят до 15-20 метров в секунду.

В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +8..+10, ночью похолодает до +2..+4. Ветер северо-западный до 30 километров в час.

В Атырау - переменная облачность. Днём ожидается +8..+10 градусов, ночью - +3..+5 градусов. Ветер северо-восточный до 30 километров в час.

В Актобе ожидаются проливные дожди. Днём воздух прогреется до +8..+10 градусов. Ночью похолодает до +2..+4 градусов. Ветер северо-восточный до 30 километров в час.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +17..+19 градусов, ночью опустятся до +9..+11 градусов. Ветер северо-западный до 30 километров в час.

На большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, под влиянием фронтальных разделов пройдут дожди, на западе сильные, на севере, северо-западе республики - осадки в виде дождя и снега. По республике ожидается усиление ветра, на юге - с пыльной бурей, на юге, западе – гроза.

