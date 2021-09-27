По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, во время проведения ОПМ «Қарасора» задержан 22-летний мужчина. Стражи порядка обнаружили и изъяли у него дома полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом светло-коричневого цвета. Также найдены электронные весы, одноразовые полиэтиленовые пакеты и изоленты. Согласно акта экспертизы, наркотическое средство - мефедрон общим весом 105,37 грамм. Мужчина водворён в изолятор временного содержания. По данному факту введется досудебное расследование по статье 296 УК РК "Незаконное хранение наркотических средств".Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.