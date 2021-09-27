Отключать фонтаны в Алматы начнут с первого октября

Последним отключат фонтан в парке Первого президента, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

В управлении зелёной экономике Алматы корреспонденту «МГ» рассказали, что отключать городские фонтаны начнут с начала октября.

- Сейчас составляется график веерного отключения. Последний фонтан отключат 25 октября, обычно последним отключают фонтан в парке Первого президента, - сказала пресс-секретарь ведомства.

Напомним, всего в Алматы 63 фонтана, находящиеся на обслуживании в управлении зелёной экономики. В этом году прошла крупная реконструкция фонтанов в сквере Неделька. Весной сообщалось, что разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию и строительство фонтанов у здания Казахского театра драмы им. Ауэзова, у здания Государственного музея, в сквере Славы Аэропорта и в сквере Детского дома творчества.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.