На истца незаконно открыли лицевой счёт и подключили мобильный интернет, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В районном суде №2 Алмалинского района сообщили о рассмотрении дела в отношении мобильного оператора. Истец рассказал, что получил уведомление о погашении долга за услуги мобильного интернета. Только тогда он узнал, что на его имя заключен договор на оказание услуг телефонной связи и мобильного интернета.

- При обращении в компанию было установлено, что лицевой счёт на потребителя открыт на основании телефонного обращения неустановленного лица. Истец обратился в суд с иском к компании, так как ответчиком без его ведома и волеизъявления открыл лицевой счёт, подписан договор на оказание услуг, подключены услуги мобильного интернета. Сотрудниками ответчика незаконно получены и использованы его персональные данные, - говорится в постановлении.

Суд установил, что правила предоставления услуг нарушены. Требования о признании недействительным договора на оказание услуг и о возмещении морального вреда удовлетворены. Сумма ущерба не сообщается.

Решение вступило в законную силу.

