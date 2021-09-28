Волосы могут врастать под кожу во всех зонах после удаления: подмышками, на лобке, на лице, на ногах, руках и на шее. Чаще всего с этой проблемой сталкиваются девушки с кудрявыми волосами, так как завитки чаще растут не наружу, а во внутрь. После бритья луковицы волос остаются, со временем он упирается в кожу, но продолжает расти. Что касается воскового метода, то и тут волосы могут менять направление роста и упираться в кожу. Пора, через которую волос должен пробиться наружу забивается, волос продолжает расти и травмировать ее. В итоге появляется воспаление, которое может даже загноиться. Удалять вросший волос с помощью пинцета категорически не рекомендуется, впрочем, как и давить. В противном случае это может перерасти в инфекцию, придется прибегнуть к помощи антибиотиков и мазей. Самое лучшее решение – это дождаться пока воспаление пройдет само. За это время достаточно соблюдать гигиену, регулярно очищать кожу, пользоваться антисептиками и на время отказаться от депиляции. Для того чтобы предотвратить появление вросших волос, необходимо уделять особое внимание подготовке к депиляции. Применять чистые инструменты и удалять волосы по направлению роста, а не наоборот.