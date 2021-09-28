В настоящее время есть огромный выбор колбасной продукции, также радует своим ассортиментом и вареная колбаса. Полки магазинов просто в изобилии от продукции различных производителей, и весь товар имеет очень даже презентабельный вид. Как тут не попасться на уловки маркетологов и выбрать действительно качественный продукт. Мы вам дадим несколько простых советов при выборе вареной колбасы. Ну конечно, если выбирать между мясом и колбасой, то тут выбор очевиден, стоит выбрать первый вариант. Ну а если вы решили все же купить готовую мясную продукцию на бутерброд, то не торопитесь с выбором. Главное правило, такая колбаса должна быть обязательно в вакуумной упаковке. В них продукт дольше храниться и остается свежим. И меньше вероятности, что перед упаковкой его обработали специальными химикатами, который продлит срок хранения продукта. Внимательно прочтите состав на этикетке товара, даже если написано очень мелким шрифтом. В первую очередь сначала указывается ингредиент, которого больше всего в этом продукте. Если в составе есть вода, то главное, чтобы она была одной из последних в списке.Если продукт произведен из мяса курицы, то его лучше не брать. Безусловно продукт не нанесет вред организму, но куриное мясо используется после механической обвалки, то есть там будет не только мясо, но и все жилки вместе со шкурой. Выбирайте докторскую колбасу, произведенную только по ГОСТу. Если он указан на этикетке, смело можете отправляться к кассе. Идеальный вариант приобретать колбасу в кишке. Не забывайте смотреть на срок хранения. В настоящее время производители все чаще стали делать колбасу по техническим условиям, а это значит, что все ингредиенты вместе со специями поступают на предприятие в виде готовых смесей. Уже на производстве эти смеси высыпают в кутер, там все тщательно перемешивается и фарш для колбасы готов. Если в составе продукта есть нитрат натрия (Е250), не пугайтесь, он есть абсолютно во всех колбасах. Также многие производители добавляют в колбасы аскорбинку. Это тоже вреда не несет. Но если в составе имеется карранинан, то лучше ее не брать, это вещество удерживает влагу в продукте.