За последние две недели заболеваемость снизилась на 36%, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото из архива "МГ"

В ходе заседания правительства министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой доложил, что со второй половины августа отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации, заболеваемость снизилась в 3,2 раза, а летальность - в 2,7 раз. На сегодняшний день в «зелёной» зоне находятся четыре региона: Туркестанская, Жамбылская Мангистауская, Кызылординская области. Казахстан и восемь регионов находятся в «жёлтой» зоне. В «красной» зоне остаются пять регионов.

- Репродуктивное число составляет 0,88. За последний месяц количество заболевших в сутки снизилось в 3,6 раза, также отмечается уменьшение количества больных, находящихся на стационарном лечении в 2,4 раза. Количество больных, находящихся на амбулаторном лечении, снизилось в 1,7 раз. При этом хочу отметить, что с 23 августа число выздоровевших за сутки превышает число заболевших за сутки, что также указывает на стабилизацию эпидемиологической ситуации, - сказал главный врач страны.

В целом по стране с 1 августа отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек с 56 до 33%, реанимационных - с 45 до 32%. При этом по республике закрыты 57 ковидных стационаров или 25 000 коек.

- Продолжается вакцинация населения. На сегодня первым компонентом привито более 7,5 млн человек, охват подлежащего населения составил 75,8%. Вторым компонентом привито более 6,4 млн человек с охватом 64,7% подлежащего населения. Регионы вакциной обеспечены в достаточном количестве, - информировал Цой.

Премьер-министр Аскар Мамин, заслушав доклад, поручил продолжать держать на постоянном контроле эпидемиологическую ситуацию и вакцинацию.

- Наряду с этим, нужно принять профилактические и противоэпидемические меры по гриппу и другими респираторными инфекциями. Для вакцинации против гриппа подготовлено 2,5 млн доз вакцин. Необходимо активизировать вакцинацию населения против гриппа и обеспечить готовность медицинских организаций к приёму больных с гриппом, - сказал премьер-министр.

