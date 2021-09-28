Для сравнения, в США данный показатель меньше в 10 раз, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото: ДЧС Алматы

В ходе заседания правительства, глава МЧС Юрий Ильин доложил, что с начала года в Казахстане произошло 7 515 пожаров, на которых погиб 251 человек, 217 - получили ожоги и отравления различной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при снижении общего числа пожаров на семь процентов, число погибших возросло на 20%, травмированных - на 18%.

- МЧС изучен международный опыт. Научные исследования показывают, что гибель человека при пожаре наступает как правило уже через 5-6 минут после его возникновения. Если в Казахстане гибель людей регистрируется на каждом 36-ом пожаре, то в США данный показатель меньше в 10 раз - один погибший на 360 пожаров, в Великобритании в 14 раз, во Франции в 27 раз. Для сокращения времени реагирования продолжается расширение сети объектов противопожарной службы, - сказал Ильин.

Также в стране проходят профилактические рейды. Однако, по словам министра, проведение пожарно-профилактической работы только силами пожарных и спасателей недостаточно. МЧС инициирован вопрос повышения роли добровольных противопожарных формирований.

- Придан официальный статус общественного объединения, с регистрацией в органах юстиции 47-ми добровольным противопожарным формированиям, что позволит акиматам более активно привлекать их к выполнению общественно-важных задач. Возрождение пожарного добровольчества позволит сформировать эффективный резерв МЧС и акиматов, для выполнения задач по предупреждению и тушению пожаров, особенно в сельской местности, - считает Ильин.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.