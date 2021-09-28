Информация о разрушенной переправе через реку Каргалы оказалась фейком, сообщает «Хабар-24».

Фото с сайта 24.kz

Сообщения о том, что конструкция пришла в негодность, рассылались в социальных сетях. Подвесной пешеходный мост возвели всего месяц назад. Он соединил жилой массив Каргалы, село Сарбаз и дачи на другой стороне. Раньше переправа была опасной - деревянный мост возводили сами жителей. Однако после того, как спонсор выделил пять миллионов тенге, был построен новый надёжный мост.

- Соблюдены все строительные требования. С двух сторон вырыты по два котлована по четыре метра, они залиты монолитным бетоном, удержаны арматурой. Профессиональный трос длиной 80 метров с двух сторон держит его, он прочный. Если вандальных движений не будет, он будет стоять здесь, наши внуки увидят это ещё, - сказал депутат маслихата Актобе Ардак Утегенов.

