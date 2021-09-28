– 30 августа брат приехал в Уральск из посёлка Сарыомир Теректинского района. Здесь он работает, 6 сентября его в последний раз видели в районе центрального рынка, а дальше его следы теряются. Он не страдает хроническими заболеваниями, потерей памяти тоже не страдает. Руслан иногда выпивает, и бывало раньше уходил на 3-4 дня, но не более, а в этот раз его нет уже более 20 дней. Мы написали заявление в полицию неделю назад. Но до сих пор от брата нет никаких вестей, - говорит Арайлым Хайруллина.По словам девушки, в день пропажи её брат был одет в коричневую футболку и тёмно-синие брюки. При себе у него был сотовый телефон, который почти сразу после пропажи оказался отключенным. В пресс-службе департамента полиции подтвердили, что от родственником Руслана Хайруллина поступило заявление о пропаже человека, и в данный момент поисками мужчины занимаются стражи порядка. Родственники Руслана Хайруллина просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, позвонить по номеру 8 707 849 15 11 или 102. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено Арайлым Хайруллиной
