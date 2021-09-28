Скрывавшийся от погони мужчина врезался в два автомобиля, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Авария произошла в ночь на 28 сентября по ВОАД. Видео с последствиями ДТП появилось в социальной сети.

В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что патрульные обратили внимание на автомобиль, но водитель требование остановиться проигнорировал.

- Сотрудники полиции начали преследование. На большой скорости, не справившись с управлением, совершил столкновение с автомобилями, следующими в попутном направлении по ВОАД. От удара о подушку безопасности потерял сознание, а нога осталась на педали газа. Полицейские всеми способами пытались открыть авто и спасти жизнь молодому угонщику. Не с первого раза удалось разбить стекло и остановить «ревущую» машину, - рассказали в ведомстве.

После оказания первой медицинской помощи угонщика доставили в управление полиции Бостандыкского района. Следствие продолжается.

