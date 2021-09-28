35-летняя Марина Христич и двое ее сыновей: девятилетний Кирилл и четырёхлетний Семён утонули 4 июля этого года, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Марина Христич с Кириллом и Семеном
Трагедия произошла
на реке Урал в посёлке Жарсуат Бурлинского района. Женщина с тремя детьми, младшему из которых три года, приехала из Анапы в гости к родителям мужа. Спустя пару дней она решила с двумя старшими сыновьями прогуляться по берегу реки и утонула с ними.
Корреспонденты "МГ" связались с мамой погибшей Марины - Полиной Демченко. Она рассказала подробности страшной трагедии, которая потрясла всю область.
- Моя дочка вышла замуж в 25 лет за замечательного мужчину по имени Виктор. После этого они переехали семьей в Илек РФ, а три года назад перебрались в Анапу. В браке у них появились на свет трое прекрасных сыновей: Кирилл, Семен и Даниил. Этим летом они приехали навестить нас и сватов. Ничего не предвещало беды. Они погостили пару дней у нас в Аксае, а потом поехали в Жарсуат. Там дочка решила просто прогуляться по берегу с детьми, но не купалась, так как не умеет плавать и дети тоже. Видимо, они шли по берегу, возможно его подмыло и он обвалился, и они провалились под воду. Но думаю, что вторая версия более правдоподобная: там выкапывали песок экскаваторами, потому что буквально в двух метрах от берега идёт резкий шестиметровый обрыв, где они все и утонули, - плача, рассказывает мама погибшей.
Женщина говорит, что до сих пор не может смириться с утратой. Сейчас живёт только на таблетках. И всё время плачет.
- Слезы не просыхают. Это так тяжело принять. Они с мужем прожили вместе душа в душу 11 лет. А сейчас Виктор не может тут находиться, уехал в Анапу с маленьким Даниилом. Малыш всё ещё ищет маму и братьев, ведь они его нянчили, игрались вместе. Внук не может понять, где они. Папа отвечает, что уехали. Как тяжело нам всем. Невыносимая боль, ком в горле, слезы - этим мы и живём после случившегося. Душа болит, а уже ничего не вернёшь, и это самое страшное, - говорит Полина Демченко.
Мама Марины отмечает, что в момент трагедии на берегу не было никаких предупреждающих знаков о проводимых берегоукрепительных работах, однако на следующий день после произошедшего таблички появились.
- Разве она пошла бы в речку, если бы там был бы хоть один знак. Она ведь плавать не умеет. Теперь мы подали в суд на компанию, которая проводила там работы. Они должны понести ответственность, - считает Полина.
Женщину с детьми похоронили на родине в Аксае.
В пресс-службе департамента полиции ЗКО отметили, что по факту смерти было проведено расследование, которое в настоящее время прекращено.
Стоит отметить, что ещё летом нынешнего года в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО пояснили, что с целью предотвращения обрушения берега реки Урал, для сохранения земель приграничных территории и защиты жилых домов от разрушения во время прохождения паводка в поселке Жарсуат Бурлинского района и посёлке Чапаево Акжайыкского района в 2020 году за счёт местного бюджета начаты берегоукрепительные работы общей протяжённостью более трёх километров. Завершение работ планируется в 2022 году.
- Берегоукрепительные работы в Жарсуате проводила компания ТОО "АксайСтройСервис и К", протяженность составила 1,8 километров, - отметили в управлении. - Общая стоимость работ составляет 1,8 млрд тенге. В 2020 году за счёт местного бюджета выделен и освоен один млрд тенге. В 2021 году из республиканского бюджета для продолжения работ выделено 935,7 млн тенге.
Руководитель компании ТОО "АксайСтройСервис и К" Орынбасар Кушев отметил, что впервые слышит о судебных исках в адрес их компании.
- На тот момент мы проводили там берегоукрепительные работы. Этот случай я помню, женщина с детьми утонула там, где не положено купаться. Предупреждающие знаки на нашей территории были. И они купались не там, где проводятся берегоукрепительные работы, а дальше. Просто тела унесло течением к нам, и здесь уже их извлекали из воды, - пояснил Орынбасар Кушев.
Также он пояснил, что там, где проводятся берегоукрепительные работы, ограждение территории не предусмотрено.
Фото предоставлено Полиной Демченко