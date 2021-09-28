Дрон и вертолёт задействовали в тушении пожаров в ущельях Алматинской области

Пожарные борются с возгораниями в Коринском и Аксайском ущельях Алматинской области, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

В Аксайском ущелье пожар начался вечером 26 сентября. В восьми километрах от дачного общества «Радуга» в горной местности на высоте двух тысяч метров тлеет хвойная подстилка и горит сухостой. Предварительная площадь горения составляет три гектара. На утро 28 сентября наблюдается задымление.

- Вертолётом АО «Казавиаспас» осуществляется облёт и сброс воды. Силами ДЧС сформированы дополнительные группировки из числа сотрудников ближайших районных подразделений, работников местных исполнительных органов. Для аэровизуального наблюдения направлена оперативная группа с дроном, - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Ближайший от места пожара населённый пункт находится в восьми километрах, угрозу ему огонь не несёт.

Также возгорание произошло в Коринском ущелье. Пожар начался в обед 27 сентября. В горной местности горит сухая трава, кустарники и смешанный лес на общей площади 20 гектаров.

- По состоянию на 9:30 28 сентября имеется сильное задымление по ущелью. Вертолётом АО «Казавиаспас» осуществляется облёт и сброс воды...Организован штаб, для организации бесперебойной связи направлена командно-штабная машина, для аэровизуального наблюдения направлена оперативная группа с дроном, - сообщили в ведомстве.

Угрозы населённым пунктам нет, ближайший находится в отдалённости 17 километров.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.