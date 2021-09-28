Он занимал эту должность с 2015 по 2018 годы, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Первым заместителем акима снова назначен Арман Утегулов Сегодня, 28 сентября в областном акимате назначили первого заместителя акима региона. Им стал 57-летний Арман Утегулов, который ранее занимал пост главы Теректинского района. Необходимо отметить, что для Утегулова эта должность не новая, с 2015 по 2018 годы он уже занимал этот пост. На этот раз он пришел вместо Мухтара Манкеева, который в июле этого года получил должность управляющего директора по корпоративному управлению и социально-трудовым отношениям в АО "Самрук-Казына". Мухтар Манкеев пробыл на посту первого замакима региона около двух лет. Арман Утегулов родился в 1964 году в Западно-Казахстанской области. В 1989 году окончил Саратовский государственный зоотехническо-ветеринарный институт по специальности «Ветеринарный врач». В 2007 году — Западно-Казахстанский инженерно-технический университет по специальности «Бакалавр экономики». 2016 году – Казахстанский университет инновационных коммуникационных систем по специальности «Магистр экономических наук» Уральска.
  • Карьера: 1989 –1991 годы - старший ветеринарный врач совхоза «Аккульский» в Уральской области;
  • 1991 –1996 годы - главный ветеринарный врач совхоза «Аккульский»;
  • 1996 -1998 годы - директор коллективного сельскохозяйственного предприятия «Талдыапан» Казталовского района ЗКО;
  • 1998 – 2002 годы - заместитель акима Казталовского района;
  • 2002 - 2002 годы - главный инспектор по вопросам агропромышленного комплекса аппарата акима ЗКО;
  • 2002 - 2013 годы - аким Каратобинского, Теректинского районов ЗКО;
  • 2013 – 2014 годы - руководитель управления сельского хозяйства ЗКО;
  • 2014 – 2015 годы - заместитель акима ЗКО;
  • 2015 – 2018 годы - первый заместитель акима ЗКО;
  • 2018 – 2020 годы - председатель комитета ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза РК;
  • с 2020 года по сегодняшний день - аким Теректинского района.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.