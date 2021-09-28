- В торговых сетях "Лидер", "Алтындар", "Жангир хан" и на рынке "Ел Ырысы" у нас организована акция "Час пик", где продаются социально-значимые товары по цене производителя без надбавок в определённое время. В рамках стабфонда по механизму оборотной схемы на сегодняшний день предоставлено 130 миллионов тенге займа, дополнительно планируется выделение 1,2 миллиарда тенге. В рамках проекта "100 торговых мест" выделено 43 земельных участка для предпринимателей, было установлено 50 фирменных магазинов для производителей хлебобулочной продукции. Также установлено 15 мини-маркетов, - отметила Жанна Беккалиева.

- С начала года было зафиксировано, что превышение надбавки на морковь составила 36%, на яйца - 34%, на лук - 32%, на гречневую крупу - 31%, капусту и картофель - 22%, масло сливочное - 17%, масло подсолнечное - 18%. Было наложено предупреждение пяти субъектам, при повторном нарушении будут накладываться штрафные санкции, - рассказала Жанна Беккалиева.

- Тут получается три посредника, и когда доходит до розничной реализации товара, то надбавка выходит до 50%. Нужно исключить хотя бы два посредника. Если от производителя килограмм гречки стоит 423 тенге, то на полках магазина цена составляет 635 тенге, - пояснила Жанна Беккалиева.

- Нужно покупать напрямую от поставщика, который доставляет продукции в наш регион. Надеюсь тут нет сговора, но если так дальше будет продолжаться, будем разбираться. Спрашивайте про поставщиков в управлении предпринимательств, мы поможем выйти к ним напрямую, без других посредников, - сказал Искалиев.

- Агентство по защите конкуренции проводило проверку, которая показала что торговые компании делали надбавку на продукты более чем на 15%. И пять субъектов сейчас отделались предупреждениями. Я понимаю, что у всех есть расходы, кредиты и зарплаты, но надбавку нужно делать в районе 10% - максимум, - сказал аким ЗКО.

Сегодня, 28 сентября в здании акимата ЗКО прошло заседание, где обсудили рычаги сдерживания цен на социально-значимые товары. Заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Жанна Беккалиева доложила о принимаемых мерах по сдерживанию цен.После чего она дополнила, что также одна из мер по сдерживанию цен - снижение цены на электроэнергию для производителей социально-значимых товаров с 23 тенге до 18 тенге за киловатт. Владельцы супермаркетов в акимате ЗКО заявили, что они не могут надбавить на товар более 15% согласно законодательству. И в основном набавляют всего 7-8%.В акимате ЗКО предоставили наглядно, из чего складывает надбавка на цену продукта при конечной реализации.Аким ЗКО Гали Искалиев дополнил, чтоГлава региона заявил, что необходимо искать все возможные пути для сдерживания цен на социально-значимые товары.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.