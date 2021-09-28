Торговые сети ЗКО превышали надбавку на овощи более чем на 30%
Надбавка на морковь составила 36%, лук - 32%, капуста и картофель - 22%, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 28 сентября в здании акимата ЗКО прошло заседание, где обсудили рычаги сдерживания цен на социально-значимые товары. Заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Жанна Беккалиева доложила о принимаемых мерах по сдерживанию цен.
- В торговых сетях "Лидер", "Алтындар", "Жангир хан" и на рынке "Ел Ырысы" у нас организована акция "Час пик", где продаются социально-значимые товары по цене производителя без надбавок в определённое время. В рамках стабфонда по механизму оборотной схемы на сегодняшний день предоставлено 130 миллионов тенге займа, дополнительно планируется выделение 1,2 миллиарда тенге. В рамках проекта "100 торговых мест" выделено 43 земельных участка для предпринимателей, было установлено 50 фирменных магазинов для производителей хлебобулочной продукции. Также установлено 15 мини-маркетов, - отметила Жанна Беккалиева.
После чего она дополнила, что также одна из мер по сдерживанию цен - снижение цены на электроэнергию для производителей социально-значимых товаров с 23 тенге до 18 тенге за киловатт.
Владельцы супермаркетов в акимате ЗКО заявили, что они не могут надбавить на товар более 15% согласно законодательству. И в основном набавляют всего 7-8%.
- С начала года было зафиксировано, что превышение надбавки на морковь составила 36%, на яйца - 34%, на лук - 32%, на гречневую крупу - 31%, капусту и картофель - 22%, масло сливочное - 17%, масло подсолнечное - 18%. Было наложено предупреждение пяти субъектам, при повторном нарушении будут накладываться штрафные санкции, - рассказала Жанна Беккалиева.
В акимате ЗКО предоставили наглядно, из чего складывает надбавка на цену продукта при конечной реализации.
- Тут получается три посредника, и когда доходит до розничной реализации товара, то надбавка выходит до 50%. Нужно исключить хотя бы два посредника. Если от производителя килограмм гречки стоит 423 тенге, то на полках магазина цена составляет 635 тенге, - пояснила Жанна Беккалиева.
Аким ЗКО Гали Искалиев дополнил, что розничные сети должны закупать продукты без посредников.
- Нужно покупать напрямую от поставщика, который доставляет продукции в наш регион. Надеюсь тут нет сговора, но если так дальше будет продолжаться, будем разбираться. Спрашивайте про поставщиков в управлении предпринимательств, мы поможем выйти к ним напрямую, без других посредников, - сказал Искалиев.
Глава региона заявил, что необходимо искать все возможные пути для сдерживания цен на социально-значимые товары.
- Агентство по защите конкуренции проводило проверку, которая показала что торговые компании делали надбавку на продукты более чем на 15%. И пять субъектов сейчас отделались предупреждениями. Я понимаю, что у всех есть расходы, кредиты и зарплаты, но надбавку нужно делать в районе 10% - максимум, - сказал аким ЗКО.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
