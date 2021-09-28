Пока подключают только детские сады, школы и объекты здравоохранения, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске отопление включат раньше из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции По словам заместителя генерального директора АО "Жайыктеплоэнерго" Бекболата Камешова, к теплоснабжению подключены те объекты, чьи руководители подали заявки.
- Из 41 детского сада, подключены 40. Из 42 школ, подключены четыре. Из 35 объектов здравоохранения, подключены четыре. В квартиры тепло начнёт подаваться, когда среднесуточная температура воздуха на улице в течение трех дней составит +8 градусов и ниже, - рассказал Бекболат Камешов. - Сейчас погода переменчивая, ждем.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.