Скидку могут получить пассажиры старше 60 лет.

Пассажиры старше 60 лет могут ездить по Казахстану со скидкой 25% на железнодорожные билеты. Для этого нужно оформить дисконтную карту QURMET. Она действует на все поезда Национального перевозчика и распространяется на купе, плацкарт и сидячие вагоны без ограничений по местам. Стоимость карты — 3000 тенге, срок действия — один год, сообщили в АО «Пассажирские перевозки».

Также введена карта KETTIK33 для пассажиров от 15 до 25 лет. Она дает скидку 33% на верхние места в купе и сидячие вагоны по всем направлениям. Цена и срок действия такие же — 3000 тенге и один год.

Обе карты именные и не подлежат передаче. Оформить их можно только лично в билетных кассах АО «Пассажирские перевозки» на вокзалах, предъявив удостоверение личности и номер телефона (электронная почта — по желанию).

Скидка действует при покупке билетов в кассах и онлайн — только на сайте bilet.railways.kz. При покупке через популярные банковские приложения скидка не применяется.

Дисконтные карты не действуют в праздничные и каникулярные периоды:

— с 20 по 29 марта 2026 года;

— с 25 по 30 декабря 2026 года;

— с июня по август.

Подробности можно узнать по номеру 1433 и в Instagram @jolaushylar_tasymaly.