Несмотря на возможность использовать средства на образование и жильё, более 250 тысяч казахстанцев, до сих пор не подали заявки на получение денег.

Министр финансов Мади Такиев рассказал журналистам Tengrinews.kz, что в 2025 году каждому ребёнку было начислено 129,38 доллара. У тех, кто участвует в программе уже два года, сумма с учётом инвестиционного дохода составила 232,94 доллара. Всего в 2025 году участниками программы стали 6 921 035 детей. Из них 324 430 человек достигнут 18 лет в этом году. Все начисления ведутся в долларах США, а средства продолжают инвестироваться до наступления совершеннолетия.

— В 2024 году 18 лет исполнилось 304 815 казахстанцам. Им перечислили в общей сложности 30,6 миллиона долларов. Однако на сегодняшний день 25 миллионов долларов так и остаются невостребованными. Это средства более 250 тысяч молодых людей, которые не подали заявки на их использование, — рассказал Такиев.

По словам министра, переживать не стоит — средствами можно воспользоваться в любое время в течение 10 лет с момента начисления. Проверить сумму можно на сайте kids.enpf.kz, а также в приложениях eGov и банков. Информация доступна по ИИН ребёнка. После достижения 18 лет получатель может увидеть свои накопления в личном кабинете на сайте enpf.kz.

Если после совершеннолетия человек не использует средства, они будут храниться на счёте в ЕНПФ в течение 10 лет. Если и за это время деньги не будут потрачены, их автоматически переведут на добровольный пенсионный счёт, где они продолжат инвестироваться и будут доступны в соответствии с пенсионным законодательством.

Министр отметил что, передать средства другому человеку нельзя — они начисляются строго индивидуально каждому ребёнку. Однако для улучшения жилищных условий допускается пополнение жилищных сбережений. В том числе возможно объединение вкладов близких родственников и супругов в системе жилищных строительных сбережений.

Напомним что, программа «Нацфонд — детям» действует с 2024 года. В её рамках 50% инвестиционного дохода Национального фонда ежегодно перечисляются на специальные накопительные счета детей до 18 лет. Снять эти средства до достижения совершеннолетия нельзя, а использовать их можно только на оплату образования или улучшение жилищных условий.