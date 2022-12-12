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Социум

Токаев о Нацфонде: тратить из него надо меньше, а зарабатывать – больше

В ближайшее семь лет активы Нацфонда должны вырасти до 100 миллиардов долларов. Иллюстративное фото из архива "МГ" Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства сказал, что Кабмину нужно достичь стабильности бюджета и избавиться от хронической зависимости от трансфертов из Национального фонда. Через год начнётся начисление половины инвестиционного дохода Национального фонда детям. А это значит, что все граждане будут пристально следить за состоянием дел в фонде. - Сопричастность каждого к национальным богатствам – это не пустые слова. Это начало подлинно народного, общественного к
Дана Рахметова
Токаев о Нацфонде: тратить из него надо меньше, а зарабатывать – больше
В ближайшее семь лет активы Нацфонда должны вырасти до 100 миллиардов долларов.
Актюбинец заплатил 1 млн тенге за трудоустройство в АО &quot;КТЖ&quot;
Актюбинец заплатил 1 млн тенге за трудоустройство в АО &quot;КТЖ&quot;
Иллюстративное фото из архива "МГ" Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства сказал, что Кабмину нужно достичь стабильности бюджета и избавиться от хронической зависимости от трансфертов из Национального фонда. Через год начнётся начисление половины инвестиционного дохода Национального фонда детям. А это значит, что все граждане будут пристально следить за состоянием дел в фонде.
- Сопричастность каждого к национальным богатствам – это не пустые слова. Это начало подлинно народного, общественного контроля. Хочу, чтобы и правительство, и Нацбанк осознавали это в полной мере. Напоминаю: в ближайшее семь лет активы Нацфонда должны вырасти до 100 миллиардов долларов. Поэтому тратить из него надо меньше, а зарабатывать – больше. Причём проблемы с тем, чтобы «зарабатывать», очевидно, тоже имеют место быть, - сказал президент.
Инвестиционная доходность Фонда на порядок ниже аналогичных фондов других стран. Доходность Нацфонда за последние 10 лет составила 1.6% годовых, тогда как доходность аналогичного сингапурского фонда – 6.4%, норвежского – 7.5%. Это, по словам главы государства, наглядно демонстрирует значительную неэффективность со стороны уполномоченных на управление органов. Нацбанку и правительству поручили исправить ситуацию. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан Бюджет Нацфонд

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