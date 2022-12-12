Токаев о Нацфонде: тратить из него надо меньше, а зарабатывать – больше

В ближайшее семь лет активы Нацфонда должны вырасти до 100 миллиардов долларов. Иллюстративное фото из архива "МГ" Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства сказал, что Кабмину нужно достичь стабильности бюджета и избавиться от хронической зависимости от трансфертов из Национального фонда. Через год начнётся начисление половины инвестиционного дохода Национального фонда детям. А это значит, что все граждане будут пристально следить за состоянием дел в фонде. - Сопричастность каждого к национальным богатствам – это не пустые слова. Это начало подлинно народного, общественного к