По 2 трлн тенге будут ежегодно изымать из Нацфонда Казахстана

На пленарном заседании мажилиса был принят проект закона о гарантированном трансферте из Национального фонда на 2025-2027 годы. Законопроект был представлен заместителем премьер-министра – министром национальной экономики Нурланом Байбазаровым. По словам министра, проект закона разработан в соответствии с положениями бюджетного кодекса. Важным аспектом является определение размера гарантированного трансферта, который составляет 2 трлн тенге ежегодно. Размер трансферта установлен на основании бюджетных правил, с учетом цены отсечения на нефть, которая составит 42,3 доллара за баррель в 2025...

На пленарном заседании мажилиса был принят проект закона о гарантированном трансферте из Национального фонда на 2025-2027 годы. Законопроект был представлен заместителем премьер-министра – министром национальной экономики Нурланом Байбазаровым.

По словам министра, проект закона разработан в соответствии с положениями бюджетного кодекса. Важным аспектом является определение размера гарантированного трансферта, который составляет 2 трлн тенге ежегодно. Размер трансферта установлен на основании бюджетных правил, с учетом цены отсечения на нефть, которая составит 42,3 доллара за баррель в 2025 году и 41-39,4 доллара за баррель в 2026-2027 годах.

Нурлан Байбазаров подчеркнул, что принятие данного законопроекта позволит сбалансировать республиканский бюджет. Целевой трансферт в 2025 году запланирован в размере 3 250 млрд тенге, что предназначено для финансирования социально значимых и стратегически важных инфраструктурных проектов, а также для поддержания уровня регионального роста.

Министр также отметил, что темпы роста расходов республиканского бюджета на 2025-2027 годы стабилизированы на уровне 108,3-109,2%. Прогнозируемые расходы республиканского бюджета составят в 2025 году 25,8 трлн тенге (17,1% к ВВП), в 2026 году – 23,2 трлн тенге (13,7% к ВВП) и в 2027 году – 24,6 трлн тенге (12,9% к ВВП).

Эти меры направлены на обеспечение устойчивого экономического роста и выполнение социальных обязательств государства, что является важным шагом для дальнейшего развития страны.

Далее законопроект направляется на рассмотрение в верхнюю палату парламента - сенат.



Напомним, с 2013 по 2024 год из Национального фонда Казахстана в бюджет было направлено около 38 трлн тенге. С 2020 года объем ежегодных изъятий превышает 4 трлн тенге. Несмотря на высокие цены на нефть, сохраняющиеся с 2022 года, активы Нацфонда продолжают сокращаться, к концу лета текущего года они снизились до 60 млрд долларов, что значительно ниже значений в 77,2 млрд доллара, достигнутых в аналогичном периоде 2014 года. В минувшем году на снижение активов повлияло сокращение налоговых поступлений от нефтегазовых компаний, которые упали на 30% до 4,5 трлн тенге.

Ранее председатель Нацбанка РК Тимур Сулейменов сообщил, что баланс поступлений и изъятий средств Национального фонда остается отрицательным: изъятия превышают поступления. По его словам, в таких условиях единственным фактором, способствующим увеличению средств Нацфонда, является инвестиционный доход.

Национальный фонд Казахстана был создан для накопления доходов от добычи природных ресурсов. Его цель – поддерживать экономическую стабильность, обеспечить резервы для будущих поколений и создать «подушку безопасности» на случай кризисов. Основные задачи фонда – стабилизационная и сберегательная. Средства поступают за счет избыточных доходов от добывающей отрасли и могут использоваться для покрытия бюджетных дефицитов. Основные источники финансирования фонда – налоговые поступления от нефти и газа, экспортные пошлины и дивиденды от участия государства в нефтяных компаниях.