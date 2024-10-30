Четырехдневная рабочая неделя: как это работает в Казахстане и за рубежом

По мнению разработчиков, можно будет применять такой режим работы, как одна неделя работы с пятидневным графиком работы, вторая неделя с четырёхдневной рабочей неделей. Данная практика уже применяется к офисным работникам и соответствует международным стандартам в области труда. Однако почти через год с момента внедрения этот формат работы не получил широкого распространения в Казахстане.

В июле 2023 года в Казахстане был введен четырехдневный рабочий график, закрепленный в Трудовом кодексе.

— По соглашению сторон в трудовом договоре допускается установление четырёхдневной рабочей недели с правом чередования с пятидневной или шестидневной рабочей неделей, — говорится в дополнении статьи о режиме рабочего времени.

По мнению разработчиков, можно будет применять такой режим работы, как одна неделя работы с пятидневным графиком работы, вторая неделя с четырёхдневной рабочей неделей. Данная практика уже применяется к офисным работникам и соответствует международным стандартам в области труда.

Однако почти через год с момента внедрения этот формат работы не получил широкого распространения.

Эксперты считают, что не все казахстанские компании решат перейти на четырёхдневную рабочую неделю. Если организация всё-таки внедрит эту практику, чтобы сотрудники больше отдыхали и проводили время с семьей, они могут потерять часть рынка. Конкуренты, работающие пять дней в неделю, будут выполнять заказы и привлекать клиентов. Также в день отдыха компании её контрагенты не смогут выйти на связь, что приведет к пробелам в деловых контактах и уменьшению числа сделок.

Тем временем, все больше европейских стран переходят на четырёхдневный рабочий график. Первой такой страной стала Бельгия, утвердившая этот формат пару лет назад. Сейчас по этой системе работают многие страны Европы, а совсем недавно к ним присоединилась и Исландия.

Идея четырехдневной рабочей недели основана на том, что сотрудники сохраняют ту же зарплату, но работают меньше часов в неделю. Эксперименты показали, что производительность труда либо остается на прежнем уровне, либо улучшалась, а уровень стресса и выгорания работников снижался.

Введение четырёхдневной рабочей недели в Исландии поразило специалистов. Сейчас 59% работников в стране имеют сокращенный рабочий день или четырёхдневную неделю. Аналитики связывают экономические успехи страны именно с сокращением рабочей недели.

В Великобритании был проведен крупнейший в мире эксперимент с четырехдневной рабочей неделей, в котором приняли участие около 3000 работников из 70 компаний. Результаты показали, что продуктивность работников осталась на прежнем уровне, а в некоторых случаях даже улучшилась. Большинство компаний решили оставить этот график после окончания эксперимента.

Компания Perpetual Guardian в Новой Зелландии, одна из первых, провела эксперимент с четырехдневной рабочей неделей в 2018 году. Работники отметили улучшение баланса между работой и личной жизнью, уменьшение уровня стресса и повышение удовлетворенности работой.

В Испании был запущен эксперимент с 32-часовой рабочей неделей, цель которого – изучить влияние такого графика на различные аспекты жизни граждан, включая бизнес и личное время.

Правительство Японии также начало продвигать идею четырехдневной рабочей недели, чтобы улучшить качество жизни и увеличить производительность труда.

В некоторых компаниях, таких как Microsoft в Японии и Shake Shack в США, проводятся эксперименты с сокращенной рабочей неделей. Результаты показали положительное влияние на производительность и удовлетворенность работников.

В феврале в Германии начался масштабный эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю, в котором участвуют 45 организаций. В стране разгораются споры между сторонниками и противниками этого нововведения. Сторонники считают, что сокращение рабочей недели повышает мотивацию и продуктивность работников благодаря дополнительному выходному дню. Противники же полагают, что такая мера увеличит нагрузку на сотрудников, у которых не останется времени на перерывы и обсуждение рабочего процесса.