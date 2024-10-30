Домашнее вишневое вино едва не убило жителя Алматы

33-летний мужчина оказался в коме из-за отравления синильной кислотой, которую он получил, съев вишневые косточки, сообщили в Управлении здравоохранения Алматы.

33-летний мужчина оказался в коме из-за отравления синильной кислотой, которую он получил, съев вишневые косточки, сообщили в Управлении здравоохранения Алматы.

Родственники нашли мужчину лежащим на полу в беспомощном состоянии. В панике они вызвали скорую помощь, и пациента немедленно доставили в городскую клиническую больницу №7. Врачам пришлось быстро принимать меры, поскольку пациент не реагировал на внешние раздражители и находился в состоянии комы 1-2 степени.

При поступлении мужчину перевели на искусственную вентиляцию легких и экстренно госпитализировали в реанимационное отделение. Врачи начали интенсивную терапию, включая дезинтоксикацию и коррекцию состояния пациента. В течение суток они внимательно следили за его состоянием, а также проводили анализы, чтобы выяснить причину отравления.

— Пришли результаты токсикологии: никаких наркотических веществ не было обнаружено. Утром пациент пришел в себя и смог ответить на вопросы, — рассказала реаниматолог Клара Жармагамбетова.

Во время беседы с врачами мужчина рассказал, что перед инцидентом выпил стакан домашнего вишневого вина, в котором были вишневые косточки. Как известно, косточки вишни содержат гликозид амигдалин, который под действием желудочного сока может выделять синильную кислоту — сильнейший яд.

— В настойке или домашнем вине синильная кислота может содержаться в значительном количестве, поэтому мы настоятельно советуем не глотать вишневые косточки, — предупредила врач.

Согласно статистике, 78% отравлений синильной кислотой заканчиваются летальным исходом. Однако в данном случае мужчине повезло: его родственники обнаружили его вовремя, и он получил необходимую медицинскую помощь.