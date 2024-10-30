Казахстанец пережил четыре остановки сердца во время операции

42-летний мужчина попал в городской кардиологический центр Алматы с острым инфарктом миокарда. Когда он приехал, его сердце остановилось, и врачи сразу же начали реанимацию.

42-летний мужчина попал в городской кардиологический центр Алматы с острым инфарктом миокарда. Когда он приехал, его сердце остановилось, и врачи сразу же начали реанимацию.

По словам заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии Гани Бугираева, в течение 15 минут у пациента произошло четыре остановки сердца. Каждая из них сопровождалась серьезными нарушениями ритма. Однако команде реаниматологов удалось вернуть сердце к жизни.

После того как состояние пациента стабилизировалось, врачи провели экстренную коронарографию. Это исследование показало, что сосуды пациента находятся в критическом состоянии. Врачи быстро приняли решение о срочной операции для восстановления кровообращения в сердце.

Гани Бугираев подчеркнул, что в таких ситуациях важны не только профессиональные навыки, но и психологическая устойчивость команды.

После успешного вмешательства пациент был переведен в стабильное состояние и вскоре выписан домой.

В Казахстане сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из основных причин смертности. По данным министерства здравоохранения, они составляют около 50% всех случаев смертности в стране. Основные факторы риска включают высокое артериальное давление, высокий уровень холестерина, курение, ожирение и недостаток физической активности. Эти факторы распространены среди населения. Также сердечно-сосудистые заболевания чаще встречаются у мужчин, особенно в возрастной группе старше 40 лет. Однако в последние годы наблюдается рост заболеваемости среди женщин.

В некоторых регионах Казахстана, таких как Южно-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области, уровень заболеваемости выше из-за различных социальных и экономических факторов.