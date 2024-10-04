Врачи Атырауского областного перинатального центра удалили у пациентки большую миому матки весом 6 кг и размером 35 см.
По словам медиков, женщина заболела несколько лет назад. Ее беспокоили растущий живот и мучительные тянущие боли.
Врачи с помощью ультразвукового исследования обнаружили большой миоматозный узел. В результате женщине была оказана экстренная помощь и проведено соответствующее лечение. Пациентку прооперировал врач-гинеколог областного перинатального центра.
После операции больную перевели из реанимационного отделения в палату. В настоящее время ее состояние стабильное.
Отмечается, что с начала года в гинекологическом отделении областного перинатального центра проведено несколько операций по удалению миом разного размера.