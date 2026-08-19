«Казахмыс» обновляет подземную технику с акцентом на безопасность

На четвертый участок шахты №67 рудника «Западный» Q.I.Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi поступила новая буровая карета Sandvik DS511. Машина предназначена для механизированного бурения шпуров при установке анкерной крепи и монтаже крепежной сетки. Новая техника заменила ранее эксплуатировавшуюся на участке буровую карету и получила дополнительные опции и технические решения по требованиям «Казахмыса».



Одним из ключевых улучшений стала дополнительная рука для удержания крепежной сетки. Решение позволяет механизировать часть операций при креплении горных выработок, снизить физическую нагрузку на работников и повысить удобство выполнения работ.



С учётом требований Корпорации машина также оснащена централизованной системой пожаротушения «Eclipse». Дополнительные камеры обеспечивают обзор рабочей зоны до 360°, позволяя оператору контролировать обстановку вокруг машины во время выполнения операций.



Sandvik DS511 оборудована дизельным двигателем Cummins рабочим объёмом 4,5 литра. Конструкция машины и увеличенная мощность двигателя рассчитаны на эксплуатацию в условиях подземных горных работ. Расчётный срок службы техники составляет более шести лет.



Машина позволяет выполнять основные операции по бурению и установке крепи в рамках одного рабочего цикла. Кабина рассчитана на экипаж из двух человек — бурильщика и его помощника — и оборудована защитными экранами, кондиционером и системой отопления.



Обновление самоходного оборудования остаётся одним из приоритетов Корпорации «Казахмыс». Компания одновременно поддерживает техническую исправность действующего парка и последовательно обновляет его с учётом современных требований к безопасности и производительности. В августе–сентябре на рудники планируется поставить 14 единиц тяжёлой подземной техники, включая буровые установки, погрузочно-доставочные машины и шахтные самосвалы.



Поступление новой Sandvik DS511 на рудник «Западный» — часть этой программы. Обновление парка подземной техники направлено на повышение безопасности, механизацию производственных операций и создание более эффективных условий для выполнения горных работ.

Источник: Telegram-канал KAZAKHMYS