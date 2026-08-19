«Мир должен восторжествовать»: Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов девяти стран

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты у вновь назначенных послов девяти государств. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости в Астане, сообщает пресс-служба Акорды.

Официальные документы главе государства вручили дипломаты из Молдовы, Вьетнама, Южной Кореи, ЮАР, Словакии, Германии, Азербайджана, Словении и Намибии.

Приветствуя зарубежных гостей, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Астана неизменно придерживается миролюбивого курса на международной арене.

- Как вам известно, Казахстан проводит миролюбивую внешнюю политику в нынешней весьма сложной геополитической ситуации. Мы убеждены, что мир должен восторжествовать, и будем делать все возможное для поддержания мира, безопасности и сотрудничества как в Центральной Азии, так и за ее пределами, - отметил глава государства.

Отдельное внимание президент уделил экономическому потенциалу республики и созданию комфортных условий для зарубежных инвесторов, подтвердив сохранение курса на открытость.

- Мы обеспечиваем максимально благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций в нашу страну. Разумеется, мы приветствуем всех иностранных предпринимателей, а также крупные компании, которые хотели бы прийти в Казахстан и работать здесь. Как вы знаете, на нашем рынке уже представлены практически все крупнейшие международные компании. Я убежден, что эта базовая политика будет продолжена. Мы намерены твердо и последовательно продолжать политику открытых дверей в отношении иностранных инвестиций, - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, глава государства напомнил о масштабных политических преобразованиях, логическим продолжением которых станут выборы в Курултай. Он выразил уверенность, что эти изменения откроют новые возможности для укрепления международного сотрудничества.

В завершение встречи президент подтвердил заинтересованность Казахстана в дальнейшем развитии многопланового диалога со всеми представленными государствами и передал теплые приветствия их лидерам.