Как виды рака чаще выявляют в ЗКО

Ежегодно в стране регистрируется более 40 тысяч новых случаев онкологических заболеваний, от которых умирают более 13 тысяч человек. На сегодня на учете состоят более 218 тысяч казахстанцев с онкопатологией.

Ежегодно в стране регистрируется более 40 тысяч новых случаев онкологических заболеваний, от которых умирают свыше 13 тысяч человек. На сегодня на учете состоят более 218 тысяч казахстанцев с онкопатологией.

При этом в Казахстане смертность от онкологии является одной из лидирующих и занимает второе место в структуре общей смертности.

По словам заместителя директора онкологического диспансера ЗКО Нурлана Тулемисова, для раннего выявления онкозаболеваний необходимо своевременное обращаться за медицинской помощью, проходить профилактические и скрининговые осмотры. Кстати, незастрахованность населения является основной причиной запущенности, смертности от злокачественных новообразований. Всего под динамическим наблюдением находятся 8717 человек с онкопатологией, из них 74 ребенка.

В структуре заболеваемости лидирующие места занимают - рак молочной железы, легкого, колоректальный рак, желудка, пищевода.

В структуре запущенности: рак поджелудочной железы, легкого и желудка.

– Основные причины запущенности: позднее обращения за медицинской помощью, низкая солидарная ответственность за свое здоровье, - отметил Нурлан Тулемисов.

В структуре смертности на первом месте – рак легкого, на втором – рак желудка, на третьем – колоректальный рак, на четвертом рак поджелудочной железы.

В структуре заболеваемости среди женщин лидирующее место занимает рак молочной железы. С начала года такой диагноз выставлен 148 женщинам. Для выявления рака молочной железы основным методом являются маммографические исследования. Из 25 медицинских организаций только в 15 есть маммографические аппараты. В семи медорганизациях аппаратов нет - это Бокейординская, Байтерекская, Теректинская, Казталовская, Каратобинская, Таскалинская районные больницы и городская поликлиника №1. Не работает маммографический аппарат в Сырымской райбольнице. Кроме этого, по словам Тулемисова, восемь аппаратов эксплуатируются более 10 лет.

– С учетом этого и количества населения запланирован закуп маммографов из средств республиканского бюджета для Таскалинской, Байтерекской, Каратобинской, Казталовской, Сырымской районных больниц, - отметил Нурлан Тулемисов.

Второе место по заболеваемости занимает рак легкого. В этом году - 131 такой случай. Для улучшения выявляемости ранней диагностики рака легкого планируется внедрение исследования низкодозной компьютерной томографии, бронхоскоп уже работает по выявлению заболеваний дыхательной системы.

Для незастрахованных граждан в онкодиспансере часто проводят день открытых дверей. В такие дни население бесплатно может получить консультации. Проводятся они в субботние дни. Всего с начала года проведено семь подобных мероприятий. Онкодиспансер посетили 2 669 человек, выявлено 227 патологий.