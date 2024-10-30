Где сыграет «Астана» с «Челси» в матче Лиги конференций

Стало известно, где пройдет матч четвертого тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между казахстанской «Астаной» и английским «Челси». Как сообщил вице-министр туризма и спорта Казахстана Серик Жарасбаев, встреча состоится 12 декабря в Алматы. В это время «Астана-Арена», домашний стадион казахстанцев, будет сдана в эксплуатацию до конца года.

Стало известно, где пройдет матч четвертого тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между казахстанской «Астаной» и английским «Челси».

Как сообщил вице-министр туризма и спорта Казахстана Серик Жарасбаев, встреча состоится 12 декабря в Алматы. В это время «Астана-Арена», домашний стадион казахстанцев, будет сдана в эксплуатацию до конца года.

Перед игрой с «Челси» «Астана» проведет выездной матч третьего тура против кипрского «Пафоса». Напомним, что казахстанская команда начала групповой этап с победы над сербским «ТСЦ Бачка-Топола» (1:0), но затем потерпела поражение от валлийского «Нью-Сейнтс» (0:2). Следующий матч «Астана» сыграет 7 ноября.

Жеребьевка группового этапа Лиги конференций УЕФА сезона 2024/25 прошла в Монако 30 августа. В общей сложности казахстанская команда проведет шесть матчей: три дома и три в гостях. По итогам турнира восемь лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала, а команды с 9-го по 24-е места сыграют стыковые матчи. Клубы, занявшие 25-36 места, завершат свой евросезон.

Напомним, в конце 2023 года «Астана Арена» была закрыта на реконструкцию. В это время домашние матчи и игры сборной Казахстана проходили в Алматы на Центральном стадионе. «Астана Арена» была временно открыта для некоторых мероприятий во время Всемирных игр кочевников в сентябре 2024 года.

В групповом этапе Лиги конференций «Астана» попала в одну группу с клубами: ТСЦ (Сербия), Нью-Сейнтс (Уэльс), Пафос (Кипр), Витория (Португалия), Челси (Англия) и АПОЭЛ (Кипр).