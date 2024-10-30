Офицера приговорили к 7 годам тюрьмы за смерть атырауского солдата-срочника

Военный суд Алматинского гарнизона вынес приговор по делу о гибели солдата Досымжана Салимжана, который умер в госпитале после того, как его доставили с признаками избиений. Офицера Жанботу Шакирова осудили на 7 лет лишения свободы за превышение власти и лишили звания лейтенанта, сообщает azattyq.org.

Обвинение требовало для подсудимого 7 лет тюрьмы. Прокурор отметил, что Шакиров нарушил присягу и совершил преступление. По версии обвинения, действия командира привели к серьезным последствиям, включая гибель Досымжана Салимжана.

Подсудимый в свою очередь заявил о непричастности к гибели солдата.

- Если я был бы причастен к смерти покойного, я бы признал вину, получил законное наказание. Я бы не заставил своих родителей так бегать. Когда это произошло, я сам пошел к прокурорам и доложил. Я не совершал зверства, — заявил Шакиров.

Адвокат считает, что вина его подзащитного не доказана, а показания свидетелей вызывают сомнения.

На суде Шакиров извинился перед родителями Досымжана Салимжана. Однако мать погибшего, Ардак Имангалиева, ответила, что ей не нужны извинения.

- Возможно, мой сын должен был стать жертвой, чтобы остановить избиения и убийства в армии, в рядах тех, кто пошел защищать Родину. Он стал жертвой. Я прошу максимально суровое наказание, — сказала Имангалиева.

За последние три года в казахстанской армии погибли 270 военнослужащих. По данным госорганов, многие из них умерли из-за болезней или покончили с собой. В то же время власти отрицают наличие массовой дедовщины.

Напомним, что 19-летний Досымжан Салимжан из города Кульсары в Атырауской области был призван в армию в октябре 2023 года и отправлен в воинскую часть №29108 в поселке Сарыозек Жетысуской области. 3 мая его доставили в госпиталь, а через 10 дней он скончался. По результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал «разрыв аневризмы аорты». В обвинении указано, что офицер Шакиров неоднократно избивал Досымжана.